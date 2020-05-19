Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 9-месячного Арсения

У мальчика рак сетчатки, который поразил оба глаза

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

9-месячный Арсений Ларюшкин может не только лишиться зрения, но и погибнуть. У него бинокулярная форма ретинобластомы. Рак сетчатки, который поразил оба глаза. Это тот случай, когда дорога каждая минута. Ведь опухоль растёт вместе с ребенком, а значит специализированная помощь нужна как можно скорее. Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинает сбор средств на лечение Арсения Ларюшкина. В Швейцарской офтальмологической клинике готовы вылечить рак и вернуть мальчику зрение. Но счёт огромный. Необходимо более 5 миллионов рублей. Для семьи это неподъёмная сумма.

Каждую игрушку подносит близко-близко. Задерживает взгляд, чтобы рассмотреть цвет, объём, фактуру. Кажется, с такой педантичностью работал бы ювелир или часовщик. А это Арсений. Играет.

- Где глазки? Вот они глазки.

Про глазки Сеня слышит каждый день. Они у него такие же небесно-голубые, как у мамы, папы и сестры. Еще месяц назад этот кроха смотрел на мир, как все. Двумя глазами. Теперь видит только левый. Да и то... пока видит.

- Давай, пошли. Топай. Ой, топай!

Первые полтора месяца после рождения сына в семье Ларюшкиных была идиллия. Плановый осмотр у офтальмолога прошёлся катком по всем мечтам и надеждам. У Арсения обнаружили рак сетчатки. Поражены оба глаза.

"Нам сказали: "Мы попытаемся спасти ваш глаз, конечно". Но вот видеть или не видеть будет он или нет, это вопрос", - сказала Анастасия Ларюшкина, мать Арсения Ларюшкина.

В семье не могли ничего понять - никто сроду очки-то не носил. Оказалось, бинокулярная форма ретинобластомы - редкое генетическое заболевание. Агрессивная форма рака. У Арсения степень поражения правого глаза была предпоследней, четвертой. После - только ампутация. Опухоль в левом глазу поменьше, но рядом со зрительным нервом. 5 курсов химиотерапии. Полгода недетской борьбы.

Очередная процедура принесла осложнение. Правый глаз, который должен был восстановиться, спрятался под веко, начались необратимые изменения.

"Глаз в будущем могут просто удалить за ненадобностью. Не видит, некрасивый. Что, собственно, на сегодняшний день и говорят - что хотят его в России удалить. Поэтому я и связалась с клиникой в Швейцарии. Там дали какой-то шанс - маленький - попытаться его спасти", - рассказала Анастасия Ларюшкина, мама Арсения Ларюшкина.

Офтальмологическая клиника в Лозанне носит имя профессора с мировым именем Жюля Гонина. Там многие годы успешно лечат детей с ретинобластомой. От скорости принятия решения зависит здоровье ребенка, так как заболевание прогрессирует. Понимая это, клиника уже оформила документы.

Пока всё упирается в деньги. Несколько операций, поддерживающее лечение, наблюдение в течение нескольких лет стоит огромных денег.

"Старались обратиться к родственникам. Кто, чем смог, помогли. Достаточной суммы мы еще не собрали", - сказал Роман Ларюшкин, папа Арсения Ларюшкина.

Арсений может победить рак и сохранить правый глаз. И даже иметь полноценное зрение, если найдутся неравнодушные люди.

"Думаем, что в данной клинике врачи нам помогут. Будем радоваться. Обойдет нас беда стороной. Да, Сенечка, обойдет, обязательно обойдёт", - говорит Роман Ларюшкин, папа Арсения Ларюшкина.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных, Андрей Алексеев, "ТВ Центр".

Помочь Арсению мы можем все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

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