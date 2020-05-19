Июль или август? Эксперты назвали сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Рост коронавируса в стране уже остановлен

Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю. Такое мнение выразила главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

"Я предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что мы с вами все выйдем и надо постепенно выходить, и освобождаются от такого понятия, как карантин", — сказала эксперт (цитата по РИА Новости).

Малинникова отметила, что даже если в России останутся всплески заражения, то они не будут пиковыми. В стране сформировалась устойчивая тенденция к снижению случаев коронавируса.

В то же время доктор биологических наук Сеченовского университета Нурбубу Молдогазиева утверждает, что о завершении пандемии коронавируса в России можно будет говорить только тогда, когда в стране не будет новых активных случаев заболевания.

Предположительно, это август, но только при условии, что границы в мире останутся закрытыми на лето, рассказала Молдогазиева "Парламентской газете".

"Сравнение динамики заболеваемости в России и других странах позволяет предположить, что нисходящая часть кривой будет более продолжительной и затяжной, чем восходящая <…> С учетом того, что это заболевание имеет длительный характер, и период выздоровления занимает 3-4 недели, то эпидемия закончится спустя это время после регистрации последнего случая заражения. Предположительно, в России эпидемия завершится в августе", - отметила биолог.

По состоянию на утро 19 мая, в России выявлено 290 678 случаев коронавируса, прирост за сутки составил + 8 926 человек. Выздоровели 70 209, умерли 2 722. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент рост распространения коронавируса в России остановлен.

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