Российские подростки потеряли в весе и стали реже чистить зубы

Об этом свидетельствуют данные ВОЗ

В России сократилось число подростков с лишним весом и ожирением. Об этом говорится в исследовании, проведенном под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследование проводилось в 2013-2014 годах, а также в 2017-2018 годах. Как оказалось, в 2014 году доля 11-летних мальчиков с лишним весом достигала 30%. Через четыре года она снизилась до 27%. Этот показатель у девочек упал с 19% до 14%.

Доля 13-летних мальчиков с лишним весом за четыре года уменьшилась с 24% до 21%, а девочек не изменилась - как была 13%, так и осталась.

Ситуация в возрастной группе 15 лет несколько иная. Число девочек с лишним весом выросло с 8% до 12%, а доля мальчиков снизилась с 24% до 19%.

В ВОЗ также выяснили, что 15-летние подростки в России стали реже пробовать алкоголь. Доля мальчиков по этому показателю снизилась с 41% до 30%, а девочек - с 44% до 29%. Еще заметнее уменьшилось число подростков, которые пробовали курить: с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек.

Кроме того, исследователи выяснили, что российские подростки в возрасте 13 и 15 лет стали реже чистить зубы. Показатели упали на один-два процентных пункта с 2014 по 2018 год. Примечательно, что школьники из обеспеченных семей чистят зубы чаще, чем их менее обеспеченные сверстники.

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