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Работающим пенсионерам продлили больничные до конца мая

08:27
  • вторник
  • 19 мая 2020

Речь идет о тех, то не перешел на удаленку, но должен соблюдать самоизоляцию

Работающие пенсионеры старше 65 лет смогут продлить действие электронных больничных листов до 29 мая. Соответствующие изменения внесло правительство России. Больничные выдаются пожилым работникам, которые не перешли на удаленную работу и не вышли в отпуск, но обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Листы нетрудоспособности будут оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления.

Оплачиваться больничные будут по общим правилам. При стаже более восьми лет - в 100% размере. Для расчета берется заработок за два года. Однако максимальный средний заработок ограничен 69961,65 рубля в месяц.

С 12 мая в России завершился период нерабочих дней. Регионы постепенно начали смягчать введенные из-за угрозы распространения коронавируса ограничения. Тем не менее, пожилые люди и страдающие хроническими заболеваниями должны по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

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