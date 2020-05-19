Умер 30-летний актер из фильма "Сумерки"

Тело актера и его подруги нашли в квартире

Американский актер Грегори Тайри Бойс, который исполнил эпизодическую роль в фильме "Сумерки", скончался в Лас-Вегасе.

РИА Новости сообщает со ссылкой на иностранные СМИ, что Грегори Тайри Бойс умер 13 мая, но известно об этом стало только сейчас. В правоохранительных органах подтвердили информацию о его смерти.

По некоторым данным, Бойс умер вместе со своей 27-летней подругой. Их тела нашли в квартире актера в Лас-Вегасе. Причина смерти устанавливается.

Отметим, что "Сумерки" - это единственный фильм, в котором отметился Грегори Тайри Бойс. В 2018 году он также снялся в короткометражке под названием "Апокалипсис".

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