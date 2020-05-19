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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

09:20
  • вторник
  • 19 мая 2020

Ничего он не сказал

Представитель Полины Гагариной отреагировал на слухи о том, что она ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. От подробных комментариев он ушел.

По его словам, певица сама сделает заявление в своих социальных сетях, если захочет. "На данный момент это все, что я могу сообщить", — сказал он в интервью "360".

Сообщения о расставании Гагариной и Исхакова появились накануне. По данным СМИ, певица перестала жить с мужем еще несколько месяцев назад. Однако пока документы на развод пока не подала.

Сам Исхаков заявил, что не знает о расставании. Он не стал опровергать сообщения СМИ, но рассказал, что официального расторжения брака у них не было. Гагарина и Исхаков поженили шесть лет назад. В 2017 году у них появилась дочь.

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