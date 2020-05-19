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Трамп потребовал от ВОЗ доказать свою независимость от Китая

09:14
  • вторник
  • 19 мая 2020

Президент США дал руководству организации 30 дней

Президент США опубликовал в своем твитере письмо к директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебрейесусу, в котором выдвинул ряд требований и потребовал выполнить их за 30 дней. В противном случае Вашингтон пригрозил пересмотреть свое членство в организации.

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Один из пунктов – доказать независимость ВОЗ от Китая. По словам Трампа, администрация США ранее провела расследование реагирования организации на пандемию.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР", - сказано в послании Трампа.

Кроме этого, американский лидер потребовал изменить структуру ВОЗ. США уже начали переговоры с представителями организации на эту тему.

Трамп уверен, что ВОЗ допустила систематические ошибки, которые стоили всему миру чрезвычайно многого.

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