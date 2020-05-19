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"Очень тяжелое положение": Нурмагомедов рассказал о состоянии отца

09:39
  • вторник
  • 19 мая 2020

У него возникли осложнения на фоне COVID-19

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов находится в больнице в тяжелом состоянии. 
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы

"Этот вирус дал ему осложнение на сердце. Год назад мы делали ему операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам", - сказал Нурмагомедов на видео, опубликованном в Instagram. 

По словам спортсмена, более 20 его родственников лежали в реанимации с коронавирусом. "Многих среди нас уже нету. Очень много знакомых умерло, очень много родителей моих близких и знакомых умерло", - сообщил Нурмагомедов. 

Он призвал жителей Дагестана соблюдать режим самоизоляции и выполнять все требования врачей. Боец попросил земляков отметить Ураза-байрам дома.

Накануне российский президент Владимир Путин заявил, что в Дагестане сложилась напряженная ситуация с коронавирусом. Он призвал мусульман России отметить Ураза-байрам дома.

Ранее сообщалось, что Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. 2 мая тренера перевезли в столичную клинику, а на следующий день, по данным СМИ, у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон. 

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Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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