Российским аэропортам предрекли годы без пассажиров

В худшем случае пассажиропоток восстановится через 10 лет

Для восстановления пассажиропотока российским аэропорта потребует два-три года. Восстановить перевозки удастся только к началу 2023 года. По пессимистичному сценарию, возврат к прошлогодним результата займет не меньше 10 лет.

Только в апреле потери российских аэропортов могут составить 20 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты Национального рейтингового агентства. Половина из них приходится на Московский узел. По подсчетам специалистов, потерли одного только "Шереметьево" могут достигать 6,5 миллиарда.

По прогнозу НРА, внутренние перевозки начнут восстанавливаться в начале лета, а международные - к осени. Это оптимистичный сценарий. В этом случае пассажиропоток аэропортов упадет на 50%. В худшем случае, перелеты внутри страны будут ограничены до осени, а полеты за границу не возобновятся до 2021 года. При таком развитии событий, аэропорты потеряют до 70% пассажиров.

Сокращение пассажиропотока неизбежно приведет к уходу арендаторов торговых площадей, от которых зависит значительная часть выручки аэропортов.

"В текущих условиях аэропорты будут вынуждены сокращать персонал, существенная часть которого имеет специфические профессиональные квалификации и навыки. Это приведет к росту напряженности на рынке труда и затруднениям в возобновлении деятельности при восстановлении рынка", — говорится в отчете НРА.

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