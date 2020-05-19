В России за сутки выявлено 9263 новых случая коронавируса

Общее число заболевших приблизилось к 300 тысячам

В России за минувшие сутки выявлено еще 9263 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 299941, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 3545. В Подмосковье заболели еще 898 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 115 пациентов с коронавирусом. Из них 71 — в Москве. С начала эпидемии в России умерло 2837 человека.

Выздоровел от коронавируса 5921 человек. Общее число переболевших достигло 76130.

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