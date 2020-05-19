ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Две 101-летние москвички победили коронавирус

10:08
  • вторник
  • 19 мая 2020

Их отправили на реабилитацию

Из городской клинической больницы №52 выписали двух москвичек, которым больше ста лет. 
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом

Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко рассказала "Интерфаксу", что одной из женщин совсем недавно исполнился 101 год. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией в среднетяжелой форме. У нее также обнаружили комплекс заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и опорно-двигательного аппарата. Она провела в больнице две недели. 

Вторая пациентка на полгода старше. Ее состояние удалось стабилизировать за меньший срок и без интенсивной терапии. У женщины выявили несколько хронических заболеваний, которые характерны для людей 60-летнего возраста, отметила Лысенко. 

Обеих долгожительниц отправили на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн №2. 

В Москве за сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв в столице достигло 1651.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Выписка пациентки переболевшей коронавирусом
Выписка пациентки переболевшей коронавирусом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.