Две 101-летние москвички победили коронавирус

Их отправили на реабилитацию

Из городской клинической больницы №52 выписали двух москвичек, которым больше ста лет.

Главврач 52-й больницы Марьяна Лысенко рассказала "Интерфаксу", что одной из женщин совсем недавно исполнился 101 год. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией и коронавирусной инфекцией в среднетяжелой форме. У нее также обнаружили комплекс заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта, почек и опорно-двигательного аппарата. Она провела в больнице две недели.

Вторая пациентка на полгода старше. Ее состояние удалось стабилизировать за меньший срок и без интенсивной терапии. У женщины выявили несколько хронических заболеваний, которые характерны для людей 60-летнего возраста, отметила Лысенко.

Обеих долгожительниц отправили на реабилитацию в госпиталь для ветеранов войн №2.

В Москве за сутки скончался 71 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число жертв в столице достигло 1651.

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