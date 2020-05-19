От коронавируса вылечились пять членов Совфеда

Все они уже приступили к работе

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что коронавирусом переболели пять сенаторов. Она не назвала их имен, но отметила, что все они уже приступили к работе.

По ее словам, у выздоровевших сенаторов не было тяжелых форм заболевания. Кроме них, COVID-19 переболели также некоторые сотрудники аппарата Совфеда.

"Кто-то контактировал с родственниками, другие причины. Большая часть больничных уже закрыта", - проинформировала Матвиенко в интервью "Интерфаксу".

20 мая Совфед соберется на пленарное заседание, в ходе которого сенаторы будут рассматривать законопроекты по поддержке граждан и бизнеса в условиях эпидемии. Матвиенко указала, что в зал заседаний допустят только тех, у кого будет отрицательный результат по COVID-тесту.

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