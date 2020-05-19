ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Специалисты МЧС выехали в Дагестан для масштабной дезинфекции

10:32
  • вторник
  • 19 мая 2020

В республике сложная эпидемиологическая обстановка

МЧС России направило в Дагестан специалистов и технику для проведения масштабной дезинфекции общественных мест и социальных объектов.

Накануне соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

19 мая колонны министерства выдвинулись из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска. В работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники, передает РИА Новости.

"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - уточнили в МЧС.

На данный момент Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: в республике выявлено 3460 случаев заболевания, из них 89 – за последние сутки. Всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших. Это серьезные показатели, учитывая, что в республике проживают не более трех миллионов человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц
Дезинфекция улиц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.