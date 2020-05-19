Специалисты МЧС выехали в Дагестан для масштабной дезинфекции

В республике сложная эпидемиологическая обстановка

МЧС России направило в Дагестан специалистов и технику для проведения масштабной дезинфекции общественных мест и социальных объектов.

Накануне соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

19 мая колонны министерства выдвинулись из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска. В работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники, передает РИА Новости.

"Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - уточнили в МЧС.

На данный момент Дагестан находится на пятом месте среди регионов России по числу зараженных: в республике выявлено 3460 случаев заболевания, из них 89 – за последние сутки. Всего в регионе 1807 выздоровевших, 29 умерших. Это серьезные показатели, учитывая, что в республике проживают не более трех миллионов человек.

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