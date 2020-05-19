"Нет оснований устраивать судилище": в России ответили на нападки Трампа на ВОЗ

Президент США поставил ультиматум организации

Официальное письмо на двух страницах, адресованное президентом США генеральному директору Всемирной организации здравоохранения, политики в мире уже назвали ультиматумом. Дональд Трамп потребовал от международной организации в течение 30 дней провести реформы, на которых настаивает Вашингтон. Если ВОЗ откажется, то Штаты грозят окончательно прекратить финансирование этой структуры и пересмотрят свое членство в ней. При этом, не дожидаясь такого же официального ответа, Трамп заявил, что его администрация самостоятельно начала обсуждать, как реформировать ВОЗ.

"Эта проверка подтвердила многие серьезные опасения, которые я поднимал последний месяц, и выявила другие, на которые должна была реагировать ВОЗ, особенно тревожащее отсутствие независимости организации от КНР. Ясно, что ваши систематические ошибки и ошибки организации в реагировании на пандемию стоили миру чрезвычайно многого", - говорится в письме Трампа.

В чем и как именно ВОЗ потакает Китаю, президент США не пояснил. Однако многие политологи считают, что глава Белого дома в преддверии выборов пытается таким образом переложить собственные неудачи борьбы с коронавирусом на ВОЗ. США сегодня - лидеры по количеству заболевших и умерших. По логике Трампа в этом якобы виноваты ВОЗ и Китай, которые скрывали факты о начале пандемии. Впрочем, у президента нашлись и другие аргументы.

"Соединенные Штаты платят им 450 миллионов долларов в год. Китай платит им 38 миллионов долларов в год. И они марионетка Китая. Они ориентированы на Китай", - полагает президент США.

Ответа руководства Всемирной организации здравоохранения на обвинения Трампа пока нет. Но ВОЗ готова к беспристрастному расследованию и установлению всех причин, способствовавших пандемии. На этом настаивает Евросоюз. А всего - 120 стран. Но у Ассамблеи, которая сегодня проводит очередную сессию в Швейцарии, в отличие от США, нет претензий к Китаю. Да и реформировать ВОЗ никто не спешит.

"Я приветствовал этот призыв, он инициирует независимую оценку в самое ближайшее время. Но нет никакой необходимости кардинально перестраивать ВОЗ, в настоящее время необходимо укреплять, внедрять и финансировать системы и организации, которые она имеет", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Инициатива реформировать ВОЗ под диктовку Вашингтона и в угоду его интересам поддержки в мире не нашла, в том числе и среди ближайших союзников США.

В России тоже придерживаются мнения, что альтернативы Всемирной организации здравоохранения сейчас нет.

"Уже точно нельзя делать попытки разрушения этого института. Это приведет к разрыву международного сотрудничества в сфере здравоохранения. Уж точно нет сегодня оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Российская Федерация будет выступать против такого рода действий", - заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Но Трамп, похоже, намерен добиваться своего. И сегодня США заявили, что готовы предпринять еще один шаг против ВОЗ. Например, отказаться поддержать резолюцию о предоставлении вакцины от COVID-19 бедным странам. По крайней мере, без патента.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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