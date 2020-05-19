В Красноярский край перебросили военных из-за вспышки коронавируса

Положительный результат предварительно выявлен у 900 вахтовиков на золотом руднике

Там, где позволяет ситуация, ограничения постепенно смягчают. Однако в ряде регионов сохраняется сложная обстановка. По поручению Владимира Путина МЧС перебросило группировку специалистов и технику в Дагестан. А в Красноярском крае силами Минобороны возведен полевой госпиталь для помощи заболевшим.

Вспышка новой коронавирусной инфекции зафиксирована на золотоносном месторождении Северо-Енисейского района Красноярского края. Положительный результат предварительно выявлен у 900 вахтовиков. По поручению президента в регион экстренно переброшены военные и врачи из соседних субъектов федерации. Развёрнут военный госпиталь. Оснащён он всем необходимым оборудованием.

"В состав госпиталя входит отделение анестезиологии и реанимации, лаборатория, УЗИ и рентген-аппаратура. Госпиталь может принять до 100 больных как лёгкой, так и средней степени тяжести", - заявил начальник мобильного госпиталя, майор Евгений Захарченко.

Непростая ситуация сохраняется и в Дагестане. Республика - на пятом месте в России по количеству выявленных инфицированных COVID-19. Накануне Владимир Путин в разговоре с руководителями республики потребовал нарастить лабораторные мощности и увеличить количество тестов. О смягчении карантинных мер пока речи не идёт. Кроме того, президент попросил мусульман отметить праздник Ураза-Байрам дома. К землякам обратился и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. Его отец сейчас борется с пневмонией.

"Это праздник, который мы целый год ждём. Но сейчас нам важнее сохранить свою жизнь. Жизнь наших близких, жизнь наших старших. Нам сейчас как никогда нужно объединиться. Показать свой характер, своё мужество, показать свою дисциплину", - заявил Хабиб Нурмагомедов.

Для помощи в борьбе с распространением коронавируса в Дагестан направили специалистов МЧС и технику для масштабной дезинфекции. Специальными растворами в первую очередь обработают объекты социального значения.

"С помощью специального оборудования спасателями будут обработаны медицинские учреждения, детские площадки, парки и остановки", - заявил заместитель начальника донского спасательного центра Максим Ложков.

Впрочем, всё больше регионов постепенно ослабляют режим самоизоляции. Главное правило профилактики заболевания - строгое соблюдение санитарных мер. Власти Краснодарского края прогнозы по поводу курортного сезона дают осторожно. С 1 июня гостей готовы принять около 200 пансионатов, у которых есть медицинская лицензия. Туристам для отдыха на побережье Чёрного моря понадобится справка от врача и отрицательный тест на коронавирус.

Александра Сергомасова, Илья Титов. "ТВ Центр".

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