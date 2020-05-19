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Коронаскандал: США и Европа не поделили вакцину

11:47
  • вторник
  • 19 мая 2020

Европейских лидеров обвиняют в предательстве национальных интересов

Еще один международный скандал не без участия Вашингтона разгорается вокруг вакцины от коронавируса. На разработки ученых из Франции внезапно претендуют США. И это вызвало шквал негодования в Старом свете. Но кто действительно виноват в сложившейся ситуации?

Фармакологический концерн Sanofi  уже успел несколько раз дать опровержение. Но скандал все равно набирает обороты. Исполнительного директора компании ждут на ковер в Елисейском дворце. А вся Франция вот уже почти неделю обсуждает: Пол Хадсон ошибся или проговорился, когда в прошлый четверг заявил, что разработанную французскими учеными вакцину от коронавируса первыми могут получить США.

"Вакцина против COVID-19 должна стать глобальным общественным благом, к которому будет иметь доступ каждый.  Это принципиальный вопрос: здоровье человека нельзя обсуждать, нельзя зарезервировать, нельзя купить", - отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Макрон накануне в очередной раз подчеркнул: торговли вакциной от COVID-19  не будет. Но что сможет Париж, когда Вашингтон уже решил по-другому?  Американский Минздрав еще несколько месяцев назад заплатил SANOFI 30 миллионов долларов. На них можно заранее закупить необходимые компоненты, шприцы, ампулы, а, значит, в случае успеха разработок, сразу начать производство вакцины. И тут, как отмечают теперь многие во Франции, вопросы не столько к Белому Дому, сколько к Елисейском дворцу: а там почему медлили?

"США развивают экономический патриотизм и устанавливают приоритет поставок. Вопрос в том, долго ли мы будем плакаться по поводу их патриотизма или все же немного займемся нашим", - говорит Марин Ле Пен.

Французские власти оправдываются: на Sanofi из бюджета выделялись сотни миллионов евро. Причем, за бюджет в тот период отвечал как раз сам Эммануэль Макрон. Министр экономики Франции. Будучи президентом, он, говорят, сильно разозлился, решением фармгиганта. При этом глава административного совета Sanofi Серж Вайнсбер - человек из ближнего круга президента. И это вообще странно, пишет французская пресса, как Макрон был не в курсе его планов по такому важному вопросу?

Теперь Франция вместе с Германией, у которой Вашингтон уже тоже попытался перекупить формулу вакцины, предлагают европейцам наконец взять дело в свои руки. Париж и Берлин намерены  объединить европейские усилия для производства препарата. Вместе будут спасать и экономику. Страны создают фонд размером в 500 миллиардов евро.

"Мы оба убеждены, что единственный шанс - действовать сообща. У национального государства нет будущего. Совершенно очевидно, что Германия может быть успешной только в том случае, если Европа успешна, а это означает мир, свободу, сильную экономику и процветание", - говорит Ангела Меркель.

Деньги выделят и на то, чтобы создать масштабное европейское производство масок и халатов. Для этого Европе тоже потребовалось пройти через неприятный  опыт: когда партию закупленных Парижем и Берлином медицинских масок прямо в аэропорту перехватывали представители американской компании. 

Руководство Sanofi уже неоднократно пыталось донести до стран ЕС: те сами опаздывают с проработкой законодательства. Тянут с выделением средств. Европа будто никак не привыкнет, что партнеры по ту сторону океана думают, прежде всего, о себе. И вакцины, чтобы это исправить, никто не изобрел.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр", Франция.

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