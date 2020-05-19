Сбежавший боевик рассказал о работе американских военных в Сирии

США готовили наемников для диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах

В Сирии группа боевиков, которых готовили на военной базе США, сдалась правительственным войскам. Отряд бежал из зоны Эт-Танф, где американские инструкторы обучали их обращаться с оружием. Наёмники должны были совершить диверсии на нефтегазовых и транспортных объектах.

Абу Хамзи - в недавнем прошлом сподвижник так называемой "умеренной сирийской оппозиции" - ищут бывшие работодатели. Но возвращаться к ним он не собирается. Уже сдал все фамилии, пароли, явки. По его словам, американская вербовка - настоящий конвейер. Всех делят на две группы: "хорошие" и "плохие", после чего первых отправляют бороться со вторыми. Спонсорская помощь исправно поступает на счета и тех, и других.

"Оружие и продукты постоянно отвозили боевикам через зону Эт-Танф в сторону Ирака", - рассказал бывший полевой командир Абу Хамзи.

Он сам прошёл весь путь вербовки. Говорит, в голодные военные времена нужно было на что-то жить. Вступил в отряд оппозиции, поехал тренироваться в Иорданию. Вернулся в Сирию и по распределению попал в так называемую белую пустыню. Это подконтрольная американцам зона Эт-Танф. Пустыня оказалась полем чудес. Новобранцев расставили по постам вокруг лагеря Эр-Рукбан. Ежедневно Абу Хамзи провожал взглядом караваны с оружием и питанием.

"Оружие американское: противотанковые управляемые ракеты, пулеметы различных калибров. Поначалу мы останавливали эти машины - мы на постах, это работа. Но командиры попросили нас остыть. Позже на планерках на базе Эт-Танф американские кураторы и вовсе посоветовали не пороть горячку", - заявил Хамзи.

Все укладывается в логику американского присутствия в неспокойном регионе. Такими методами поддерживался не один ближневосточный конфликт, сходятся во мнении эксперты. Задача - создать множество центров силы и искусно ими манипулировать.

"С одной стороны, это действительно прикрытие, то есть показывают, что есть местные силы, якобы сирийские, которые представляют часть сирийского народа. Ими же прикрываются и тогда, когда обосновывают присутствие и прикрываются при операциях против сирийского правительства", - объяснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Истинная же задача непрошенных гостей под звездно-полосатыми флагами - контролировать нефтяные поля, которые как раз и находятся там, где развёрнута их база Эт-Танф.

"В нынешних условиях ни Соединенные Штаты Америки, в первую очередь , ни их союзники уходить с Сирии не хотят, поэтому задача - создать огромную проблему сирийскому правительству и создать проблемы, чтобы не допустить там быстрейшей стабилизации ситуации", - прокомментировал военный политолог Константин Сивков.

Абу Хамзи продолжал создавать видимость работы до тех пор, пока не закончилось финансовое поощрение. Зарплаты нет. Голодные и злые оппозиционеры всерьёз подумывали силой решить вопрос.

"На сегодняшний день эти боевые группы, которые находятся в районе, они контролируются американцами, конечно, у них возникают разногласия постоянно", - заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Абу Хамзи со своим отрядом - 27 человек - сложили оружие и сдались правительственным войскам месяц назад.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр". Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"