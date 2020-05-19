Ирина Шейк отдала трехлетнюю дочь в русскую школу

Малышка учится дистанционно

Трехлетняя Лея, дочь модели Ирины Шейк и актера Брэдли Купера, учится в русской школе.

Как пишет starhit.ru, Шейк не забывает о своих корнях и старается прививать дочери любовь к русской культуре. Лея еще ни разу не была в России, но она ходит в русскую школу в Нью-Йорке.

Что это за учебное заведение, модель не уточнила. По-видимому, речь идет о подготовительных курсах перед поступлением в школу.

Из-за пандемии коронавируса Лея учится дистанционно. В день у нее три урока по 30 минут.

По словам Ирины Шейк, ее дочка с пониманием отнеслась к необходимости соблюдать режим самоизоляции и надевать маску на улице. "Она очень смышленая. Знает, что на улице ходят злые микробы", - похвасталась модель.

Лея сама выбирает себе одежду. Она предпочитает длинные платья. Шейк не пытается наряжать ребенка в дорогостоящую одежду. Если иногда Лея и носит брендовый наряд, то это, скорее всего, подарок от дизайнеров.

Недавно папарацци увидели, как Купер заходит в дом Шейк. По данным СМИ, модель впервые после разрыва пустила к себе экс-возлюбленного. Напомним, звезды жили вместе с 2015 по 2019 год. Ради дочери они сохранили теплые отношения.

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