Тысячи москвичей с COVID-19 тщетно пытаются оформить пропуск

Система контролирует соблюдение карантина

Каждый день у москвичей с симптомами ОРВИ и подтвержденным коронавирусом аннулируют около трех тысяч пропусков.

Контроль за соблюдением карантина в Москве проводится очень строго, так как один инфицированный может заразить сразу несколько человек. В столице работает специальный электронный мониторинг местоположения больных COVID-19.

"Он позволяет мгновенно получать сигнал о том, что инфицированный человек нарушает режим изоляции и подвергает риску жизнь и здоровье других горожан", - заявил руководитель департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

Соблюдение режима самоизоляции контролируется через сервис "Социальный мониторинг". Пациенты и люди, которые с ними контактируют, оставляют свои данные и фотографию в базе. Их отслеживают по геолокации. Если пациент нарушил правила, то ему запрещают лечиться из дома и помещают в больницу. За нарушение режима самоизоляции полагается штраф в размере четырех тысяч рублей.

По последним данным, в Москве за последние сутки выявили 3 545 заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 149 607 человек. Выздоровели 31 496, умерли 1 651.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"