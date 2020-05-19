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NYT опубликовала ответ мэрии Москвы о смертности от COVID-19

11:37
  • вторник
  • 19 мая 2020

Американская газета ранее написала о занижении смертности от коронавируса в Москве

Американская газета The New York Times разместила на своих страницах опровержение появившейся ранее антироссийской статьи. В ней говорилось о якобы имевшем место занижении данных о смертности от коронавируса в Москве.

После жёсткого требования со стороны МИД России издание опубликовало письмо главы столичного департамента здравоохранения, передает "ТВ Центр". В письме объясняется - американские журналисты безосновательно связали общие показатели смертности в городе именно с COVID-19. Официальные же данные признали достоверными и во Всемирной организации здравоохранения.

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