Семья Елизаветы II потеряет почти 22 млн из-за коронавируса

Королевский дом затягивает пояса

Лорд-камергер Уильям Пил, который отвечает за хозяйственную деятельность королевского двора, сообщил, что в 2020 году бюджет семьи Елизаветы II может потерять 21,7 миллиона долларов из-за ситуации с коронавирусом.

Уильям Пил отправил придворным служащим письмо, предупредив их о сокращении доходов королевского дома на треть. Из-за этого, по его словам, придется заморозить зарплаты, приостановить набор новых сотрудников и сократить рабочие места.

"Кризис оказал значительное влияние на деятельность королевской семьи. Хотя Великобритания, похоже, находится на пике заражения, остается неясным, когда такие меры, как социальное дистанцирование, останутся в прошлом. Поэтому мы должны готовиться к тому, что пройдет еще много недель, если не месяцев, прежде чем мы сможем вернуться к работе в обычном режиме", - цитирует Уильяма Пила The Sun.

В прошлом году Елизавета II и ее семья получили более 85,4 миллиона долларов от продажи сувениров и билетов на посещение королевских зданий. Благодаря туризму Букингемский дворец и Виндзорский замок ежегодно приносят казне 14,6 и 30,5 миллиона долларов. Пандемия коронавируса перекрыла поток туристов.

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