Названа категория людей, которых не берет коронавирус

Таких немного

Ученые США и Швейцарии обнаружили людей, которые не восприимчивы к коронавирусу SARS-CoV-2.

Как оказалось, это те люди, которые переболели коронавирусом в 2003 году. В их организме нашли антитела, нейтрализующие новый коронавирус, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Атипичная пневмония, вспышка которой произошла 17 лет назад, вызвала выработку антител на S-белок, который играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина. Коронавирус 2003 года и коронавирус 2019 года имеют идентичные эпитопы (это определенная часть антигена, которая реагирует с иммунной системой - прим.ред.) и относятся подроду сарбековирусов. Поэтому люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивы к другому, уточняет "Лента.ру".

В 2002-2003 годах по миру прокатилась эпидемия вируса SARS-CoV, который спровоцировал антипичную пневмонию. Вирус пошел из Китая, за полгода им переболели 8 098 человек в 29 странах мира, умерли 774 человека.

В конце 2019 года все в том же Китае произошла вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2. Спустя два месяца болезнь перекинулась на весь мир и охватила более 180 стран. По последним данным, в мире 4 806 299 случаев коронавируса, умерли 318 599 человек.

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