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Главконтроль отменил штраф москвичке-инвалиду

11:30
  • вторник
  • 19 мая 2020

Жалобу рассмотрели в приоритетном порядке

Штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"С ситуацией со штрафом разобрались. Посмотрели все объективные обоснования, которые были. Штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала", - сказал Данчиков.

Главконтроль в приоритетном порядке рассмотрел жалобу инвалида первой группы Ирины Карабулатовой, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции.

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