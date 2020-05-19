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Сергунина: аудитория "Ночи в музее" составила около 850 тысяч человек

11:41
  • вторник
  • 19 мая 2020

Самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики

Зрителями всех онлайн-событий "Ночь в музее" стали порядка 850 тысяч человек, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Все онлайн-события "Ночи в музее" посмотрели около 850 тысяч человек. Участников ждали видеоэкскурсии, лекции, квесты, кинопоказы, творческие встречи и мастер-классы", - сказала Сергунина.

По ее словам, такой формат позволил заметно расширить аудиторию. Так, в прошлом году акцию посетили 529 тысяч горожан и туристов, а сейчас прирост составил больше 300 тысяч человек.

В текущем году "Ночь в музее" прошла в онлайн-формате. Более 50 культурных площадок столицы провели прямые трансляции и показали заранее подготовленную программу. Самой популярной площадкой стал Мемориальный музей космонавтики - виртуальными гостями мероприятия "60-е: наш космический квартирник" стали 114 тысяч человек.

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