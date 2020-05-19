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Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

11:50
  • вторник
  • 19 мая 2020

Глава кабмина переболел коронавирусом

Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра. Указ о возвращении ему полномочий подписал Владимир Путин.

Документ опубликован на сайте Кремля.

30 апреля стало известно, что Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Лечение он проходил в больнице. Несмотря на болезнь, премьер принимал активное участие в работе правительства.

Тем не менее, на время болезни Мишустина исполняющим обязанности главы кабмина был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Видео: Заразившийся коронавирусом Мишустин обратился к россиянам

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