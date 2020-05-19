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Переболевшая пневмонией Бабкина поразила своей молодостью

12:21
  • вторник
  • 19 мая 2020

"Наша Надя стала еще прекраснее"

Певица надежда Бабкина вернулась на телевидение после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью.

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев опубликовал фотографию с записи передачи, на которой рядом с ним запечатлена 70-летняя Бабкина. Певица выглядит молодо и свежо, фанаты отметили, что артистка после болезни стала "еще краше", пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Александр, вы и наша Надя стали еще прекраснее выглядеть!! Молодцы!!! Будьте здоровы!", - отметила elena_krasatulina.

"Ура, наши шалунишки вернулись))",- обрадовалась astrasupernova.

"Супер!!! Помолодели, отлично выглядите !!", - написала dania_nurullova.

6 апреля Бабкину госпитализировали с двусторонней пневмонией. Артистка тяжело перенесла болезнь: ее вводили в искусственную кому, подключали к ИВЛ. Месяц она пролежала на больничной койке. 12 апреля с воспалением легких в больницу попал ее коллега Александр Васильев. У него болезнь прошла легко.

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