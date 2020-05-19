Путин отверг идею единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Это невозможно на нынешнем уровне интеграции

Президент России Владимир Путин считает недостаточной интеграцию стран ЕАЭС, чтобы вводить единый тариф на транзит газа.

Ранее такую идею озвучили в Белоруссии и Армении. Российский лидер ответил на предложение, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.

"Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут", - заявил Путин (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, и это обычная мировая практика.

При этом Путин заверил, что Россия заинтересована в расширении взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

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