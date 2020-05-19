Звезду сериала "Полицейский с Рублевки" задержали под наркотиками

Поведение артиста вызвало подозрение

В Москве сотрудники полиции задержали 35-летнего актера Антона Михайленко.

Это произошло несколько месяцев назад, но известно стало только сейчас. Сотрудников правоохранительных органов насторожило поведение актера. Они направили Михайленко медэкспертизу, которая выявила в его крови следы наркотического вещества - амфетамина, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

По факту произошедшего начата проверка, возбуждено уголовное дело по статье ""Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Российский зритель знает Антона Михайленко по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Прокурорская проверка", "Последний мент", "Следаки".

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