ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезду сериала "Полицейский с Рублевки" задержали под наркотиками

13:01
  • вторник
  • 19 мая 2020

Поведение артиста вызвало подозрение

В Москве сотрудники полиции задержали 35-летнего актера Антона Михайленко.

Это произошло несколько месяцев назад, но известно стало только сейчас. Сотрудников правоохранительных органов насторожило поведение актера. Они направили Михайленко медэкспертизу, которая выявила в его крови следы наркотического вещества - амфетамина, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

По факту произошедшего начата проверка, возбуждено уголовное дело по статье ""Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств".

Российский зритель знает Антона Михайленко по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки", "Прокурорская проверка", "Последний мент", "Следаки".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Антон Михайленко
Антон Михайленко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.