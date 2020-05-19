Главконтроль: Ирина Карабулатова получит уведомление об отмене штрафа в ближайшее время

Штрафы ранее были отменены

Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, оштрафованная ранее за нарушение режима самоизоляции, получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Штрафы отменены. То, что вчера вечером было получено уведомление - это техническая история. Сами штрафы были направлены некоторое время назад. Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования", - сказал он.

Как ранее сообщалось, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу инвалида первой группы Ирины Карабулатовой, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции. По результатам работы штрафы были отменены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"