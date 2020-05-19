ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главконтроль: Ирина Карабулатова получит уведомление об отмене штрафа в ближайшее время

12:52
  • вторник
  • 19 мая 2020

Штрафы ранее были отменены

Инвалид первой группы Ирина Карабулатова, оштрафованная ранее за нарушение режима самоизоляции, получит уведомление об отмене штрафов в ближайшее время. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

"Штрафы отменены. То, что вчера вечером было получено уведомление - это техническая история. Сами штрафы были направлены некоторое время назад. Об одном она получила уведомление чуть раньше, второе уведомление она получила позже. Но по самим штрафам вчера уже запущена процедура аннулирования", - сказал он.

Как ранее сообщалось, в Главконтроле столицы в приоритетном порядке рассмотрели жалобу инвалида первой группы Ирины Карабулатовой, которая была оштрафована за нарушение режима самоизоляции. По результатам работы штрафы были отменены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проверка цифрового пропуска
Проверка цифрового пропуска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.