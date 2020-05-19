Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Политик вспомнил о ковбойской поговорке

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс призвал Россию слезть с "нефтяной иглы".

Экономист и политик назвал падение цен на мировом рынке нефти "набатным колоколом" для нашей страны, пишет "Газета.Ru". Поэтому России нужно снизить зависимость от черного золота и переориентировать свою экономику на развитие инноваций. Чем раньше будут приняты меры, тем меньше последствий.

"Невозможно подвергать страну стратегическому риску из-за такой структуры экономики. Этот технологический уклад устаревает, это факт. Есть известная ковбойская поговорка: если лошадь сдохла, с нее надо слезать", - заявил Чубайс в интервью Forbes.

Глава "Роснано" отметил, что на данный момент нефть и газ — это "хребет" российской экономики, на него приходится 20% ВВП, 40% бюджета, 60% экспорта. Он отметил, что цены на нефть даже по оптимистичным прогнозам не поднимутся выше 40 долларов за баррель.

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