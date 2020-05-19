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На Урале обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

14:53
  • вторник
  • 19 мая 2020

Высота природного объекта - почти 800 метров

Необычное и довольно любопытное открытие сделала группа туристов на Урале. Изучая спутниковые снимки, она обнаружила гору, которая формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте, передает "ТВ Центр".

Правда, превосходит её размерами в несколько раз. Высота природного объекта - почти 800 метров (египетское сооружение достигает приблизительно 140). А длина каждой грани - порядка километра. И расположены они точно по сторонам света.

Находится гора на малоизученной территории Приполярного Урала, куда добраться можно только на вертолёте. Но исследователей это ничуть не смущает. Летом туда отправится экспедиция.

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Пирамида Хеопса
Пирамида Хеопса
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
Копия пирамиды Хеопса на Урале
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