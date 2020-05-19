На Урале обнаружили гигантскую копию пирамиды Хеопса

Высота природного объекта - почти 800 метров

Необычное и довольно любопытное открытие сделала группа туристов на Урале. Изучая спутниковые снимки, она обнаружила гору, которая формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте, передает "ТВ Центр".

Правда, превосходит её размерами в несколько раз. Высота природного объекта - почти 800 метров (египетское сооружение достигает приблизительно 140). А длина каждой грани - порядка километра. И расположены они точно по сторонам света.

Находится гора на малоизученной территории Приполярного Урала, куда добраться можно только на вертолёте. Но исследователей это ничуть не смущает. Летом туда отправится экспедиция.

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