Путин предложил вычеркнуть пункт по газу из стратегии ЕАЭС

Подходы к ценообразованию можно определись позже на уровне экспертов, считает президент

Формула газовых тарифов в ЕАЭС остается последним препятствием на пути к согласованию проекта Стратегии развития экономической интеграции до 2025 года. Однако подходы к ценообразованию можно было бы определись позднее на уровне экспертов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Российский лидер отметил, что по остальным позициям документа страны пришли к единодушию. Стратегия ориентирована на углубление разностороннего сотрудничества между пятеркой стран-членов объединения, в том числе закладывает основу для активизации процессов импортозамещения, передает "ТВ Центр".

"В наших странах должны быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, другой критически важной продукции. Стратегия предусматривает расширение сотрудничества государств-членов ЕврАзЭС в научно-технической и гуманитарной областях. Предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, повышения академической мобильности и осуществления многосторонних образовательных программ. Конечно, столь масштабные планы по развитию Евразийского экономического союза на период до 2025 года требуют от всех государств-членов ещё более активного взаимодействия и плотной координации", - заявил Путин.

Активная совместная работа должна продолжиться и в решении текущих проблем. Владимир Путин подчеркнул - объединению предстоит многое сделать для того, чтобы окончательно победить эпидемию коронавируса и восстановить рост экономики стран.

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