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Исаева рассказала о подаренных Началовой драгоценностях

14:14
  • вторник
  • 19 мая 2020

Дорогие кольца хранятся в ее шкатулке

Анна Исаева, подруга и пиар-директор Юлии Началовой, рассказала о драгоценностях, которые ей подарила покойная звезда. 
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О доброте Началовой говорят многие ее друзья и знакомые. Как оказалось, она нередко делала щедрые подарки своей ближайшей подруге. 

"Постоянно наталкиваюсь дома на какие-то вещи, которые получила от Юли, постоянно мне что-то о ней напоминает, - сообщила dni.ru Анна Исаева. - Например, у меня в коробке с украшениями хранятся четыре подаренные ею дорогие кольца".  

Больше всего Исаевой нравится кольцо из белого золота, украшенное бриллиантами. По ее словам, это кольцо можно носить как кулон.  

Анна Исаева призналась, что она часто вспоминает Началову, звезда приходит к ней во сне. "Недавно, например, снился хороший, добрый сон", - поделилась она.  

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Видео: Юлия Началова в программе "Мой герой"

 

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