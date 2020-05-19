Медведев не увидел конца коронакризиса

Вызванный коронавирусом кризис затягивается

Службы занятости населения работают недостаточно эффективно в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такое мнение высказал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

"В условиях относительной стабильности они как-то плюс-минус свои задачи исполняют, но когда наступает кризис, - а это не первый кризис, хотя он особенный и, к сожалению, пока не видно конца этому кризису, - произошел провал", - заявил Медведев на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап".

Он отметил, что всякая кризисная история всегда обнажает слабые места. Это произошло и в России.

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