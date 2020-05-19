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Как не простудиться дома без отопления

14:39
  • вторник
  • 19 мая 2020

Важно соблюдать несколько простых правил

Врач рассказала, как не простыть дома, когда в квартирах отключили отопление, на улице резко похолодало.

Оториноларинголог Галина Тарасова напомнила, что заражаются преимущественно от вируса, но холод может способствовать заболеванию, пишет издание "Аргументы и Факты".

Для того, чтобы уберечь свой организм от простуды необходимо надеть теплую одежду – это могут быть спортивные куртки, вязаные носки, длинные штаны. Также врач призвала есть теплую пищу и пить как можно чаще горячие напитки.

Если в квартире работает обогреватель, то необходимо периодически увлажнять помещение. Важно проветривать комнаты, предварительно уйдя в другое место, чтобы не попасть под сквозняк.

"Как только мы искусственно начинаем отапливать помещение, в нем сильно сохнет воздух. На этом фоне пересыхает и слизистая, работает хуже и становится более восприимчивой к вирусам и прочим патогенным организмам", - объяснила Тарасова.

Чтобы укрепить иммунитет, можно дополнительно начать пить витамины, а также включить в свой рацион йогурты и кисломолочные продукты. Это позволит наладить работу кишечника, его собственная микрофлора сама вырабатывает необходимые витамины, отметила врач.

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