Матвиенко назвала главный приоритет государства в условиях пандемии

Россия в состоянии обеспечить поддержку своих граждан, заверила спикер Совфеда

Россия в состоянии обеспечить всестороннюю поддержку своих граждан в условиях пандемии. Об этом сообщила Валентина Матвиенко.

Председатель Совфеда подчеркнула: страна встретила угрозу коронавируса, имея устойчивую финансовую ситуацию. А вовремя введённые ограничительные меры позволили не допустить взрывного характера развития эпидемии, как в США и Европе. Система здравоохранения работает чётко, а возможности бюджета позволяют выполнить все социальные обязательства.

"Главное, защищены во многом семьи с детьми, потому что это главный приоритет государства. Сегодня забота о доходах граждан является важнейшей. И сохранение, конечно, экономики. Потому что пришло время начинать перезапускать экономику и не допустить банкротства компаний, малого и среднего бизнеса, потери рабочих мест. Финансовых возможностей у страны сегодня достаточно, чтобы реализовать все эти меры, сохранить все социальные обязательства", - заявила Матвиенко.

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