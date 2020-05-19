"Одичали совсем": Брухунова резко ответила на упреки в неумении готовить

Честность вышла ей боком
Татьяна Брухунова, которую называют женой юмориста Евгения Петросяна, призналась, что не умеет готовить. После этого на нее посыпались упреки и оскорбления.
31-летняя Брухунова часто публикует в Instagram фотографии разных блюд и рецепты их приготовления. До недавних пор многие интернет-пользователи думали, что девушка сама стоит у плиты и проводит кулинарные эксперименты. Оказывается, для этого у нее есть помощница. "Я на подхвате", - рассказала Татьяна.
Некоторые поклонники объявили, что разочаровались в Татьяне Брухуновой. Ее обвинили чуть ли не обмане. Мол, она водила всех за нос, выкладывая в соцсети фото аппетитных булочек и зефира. Брухунова не ожидала такой реакции.
"Жесть какая-то, - написала помощница Петросяна. - Неужели карантин так влияет на мозг (или что там от него осталось)?! Одичали совсем. Потеряли вектор умения общаться с незнакомыми людьми. Я хамов никогда не терпела и уж тем более здесь нет нужды с ними "уживаться".
Преданные подписчики призвали Брухунову не обращать внимания на негативные комментарии. Кто-то удивился, что девушка так остро реагирует на критику. Ведь вольно или невольно она стала публичным человеком, на страницу которого подписались почти 50 тысяч россиян.
- Всегда жду с нетерпением новые фото и сторис Татьяны. Нравится голос, речь, вкус, - пишут в комментариях.
- Вот Татьяна умница. Могла бы на зависть всем злопыхателям говорить, что готовит сама, а она честно признается - готовит помощница. Молодец Татьяна, искренность и честность очень достойное качество.
- Таня, не огорчайтесь и не обращайте внимание. Гораздо хуже, когда готовишь 4 часа, а никто это потом не ест.
- По мне, вы самая милая женщина, которую показали по телевизору за долгие годы! Очень искренняя, и ваши рецепты вдохновляют на "кухонное творчество"!
- Зато Вы прекрасно преподносите еду, ею хочется насладиться.
Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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