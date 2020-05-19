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Хромая Анна Семенович показала фото травмированной части тела

15:06
  • вторник
  • 19 мая 2020

Певица призвала поклонников беречь себя

Певица Анна Семенович рассказала своим фанатам в инстаграме, что начала хромать после травмы ноги. В своем блоге она также поделилась фотографией опухшей конечности.

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По ее словам, она "просто подвернула ножку, и она опухла". Артистка уверена, что  в ближайшее время "все пройдет".

"Это обычное растяжение связок и скоро все пройдёт. Пока немного хромаю, берегите себя", - написала Семенович в инстаграме.

Как пишет издание "Газета.Ru", в комментариях под фото поклонники советуют Семенович народные способы лечения растяжения и предупреждают об осложнениях.

- Я после такого растяжения месяц не могла ходить, а после еще месяц восстанавливающих процедур. Берегите себя!

- Я подворачивал не раз и на обеих ногах. Связки теперь слабые, обувь ношу с широкими каблуками на подошве.

- Пчела укусила!

- Здоровья! И берегите себя. Такие ножки на дороге не валяются!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

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