Хромая Анна Семенович показала фото травмированной части тела

Певица призвала поклонников беречь себя
Певица Анна Семенович рассказала своим фанатам в инстаграме, что начала хромать после травмы ноги. В своем блоге она также поделилась фотографией опухшей конечности.
По ее словам, она "просто подвернула ножку, и она опухла". Артистка уверена, что в ближайшее время "все пройдет".
"Это обычное растяжение связок и скоро все пройдёт. Пока немного хромаю, берегите себя", - написала Семенович в инстаграме.
Как пишет издание "Газета.Ru", в комментариях под фото поклонники советуют Семенович народные способы лечения растяжения и предупреждают об осложнениях.
- Я после такого растяжения месяц не могла ходить, а после еще месяц восстанавливающих процедур. Берегите себя!
- Я подворачивал не раз и на обеих ногах. Связки теперь слабые, обувь ношу с широкими каблуками на подошве.
- Пчела укусила!
- Здоровья! И берегите себя. Такие ножки на дороге не валяются!
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