Хромая Анна Семенович показала фото травмированной части тела

Певица призвала поклонников беречь себя

Певица Анна Семенович рассказала своим фанатам в инстаграме, что начала хромать после травмы ноги. В своем блоге она также поделилась фотографией опухшей конечности.

По ее словам, она "просто подвернула ножку, и она опухла". Артистка уверена, что в ближайшее время "все пройдет".

"Это обычное растяжение связок и скоро все пройдёт. Пока немного хромаю, берегите себя", - написала Семенович в инстаграме.

Как пишет издание "Газета.Ru", в комментариях под фото поклонники советуют Семенович народные способы лечения растяжения и предупреждают об осложнениях.

- Я после такого растяжения месяц не могла ходить, а после еще месяц восстанавливающих процедур. Берегите себя! - Я подворачивал не раз и на обеих ногах. Связки теперь слабые, обувь ношу с широкими каблуками на подошве. - Пчела укусила! - Здоровья! И берегите себя. Такие ножки на дороге не валяются!

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"