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"Даже всплакнул": Гудков рассказал о неловком случае с Игорем Николаевым в сауне

15:18
  • вторник
  • 19 мая 2020

Шоумену до сих пор стыдно

Российский шоумен Александр Гудков рассказал о неловком случае во время совместной работы с композитором и певцом Игорем Николаевым.
Вернувшийся из больницы без усов Николаев попал на видео

Он рассказал, что это произошло во время работы над юмористическим видео "Розово-малиновое вино" (пародия на хит Элджея и Федука "Розовое вино"). Гудков пригласил Николаева на съемку в сауну с сомнительной репутацией.

"Это была самая ужасная сауна Москвы, и мне до сих пор стыдно, что мы привели туда народного артиста Игоря Николаева. У него гримерка была в номере с кроватью, где обычно проводят интимные встречи", - приводит слова Гудкова издание StarHit.

Второй неловкий момент до вел Николаева до слез. Ему нужно было надеть белые контактные линзы, которые носит Элджей. Помочь певцу вызвался сам Гудков.

"И вот сидим мы на этой кровати в одних халатах, и я 40 минут линзы Николаеву надеваю. Это было ужасно. Ему было так больно, что он даже всплакнул в конце", - поделился шоумен.

После пережитого стресса Николаев предложил съемочной группе выпить немного виски.

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