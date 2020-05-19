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Госизмена на высшем уровне: обнародованы записи переговоров Порошенко и Байдена

15:28
  • вторник
  • 19 мая 2020

Собирал компромат лично экс-президент Украины

Записи телефонных разговоров двух политиков – предположительно, экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джозефа Байдена – обнародованы на Украине. Их представил общественности депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112".
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"Сегодня мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на высшем государственном уровне", - заявил депутат.

По словам Деркача, материалы ему передали журналисты, которые вели свое расследование. Они утверждают, что записи вел лично Петр Порошенко.

Один из представленных на пресс-конференции фрагментов касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины в 2016 году. Утверждается (на это жаловался и сам Шокин, который расследовал неблаговидные дела сына Байдена на Украине), что это было сделано по требованию бывшего вице-президента США. В обмен на это он якобы пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов.

"Джо, у меня есть вторая хорошая новость для вас. Позавчера я встречался с генеральным прокурором Украины Шокиным. Несмотря на отсутствие любых обвинений в коррупции и данных относительно его любых неправомерных действий, я специально попросил его уйти в отставку", - говорит один из собеседников в фрагменте записи от 18 февраля 2016 года.

Человек с голосом Порошенко далее утверждает, что Шокин согласился подать в отставку и написал заявление. Комментируя этот фрагмент,  Деркач заявил, что после увольнения Шокина Байден выдвинул новые условия для выплаты 1 миллиарда долларов (деньги должны были пойти оборонным предприятиям, которыми владел Порошенко). Одно из условий - повышение тарифов на ЖКХ для населения.

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