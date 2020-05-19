Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам

Критерии было нечетко сформулированы
Президент России Владимир Путин во вторник выступил с критикой кабинета министров за неясно сформулированные критерии выплат медикам. По словам главы государства, "все должно быть понятно и прозрачно".
Путин отметил, что меньше вопросов к главврачам и главам регионов было бы, если в документе кабмина изначально были прописаны ясные и легко контролируемые принципы по выплатам, передает ТАСС.
Президент поручил кабмину, профильным министерствам, а также регионам обеспечить мониторинг начисления всех выплат.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам за работу с больными COVID-19.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"