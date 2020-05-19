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Путин раскритиковал правительство за ситуацию с выплатами медикам

15:36
  • вторник
  • 19 мая 2020

Критерии было нечетко сформулированы

Президент России Владимир Путин во вторник выступил с критикой кабинета министров за неясно сформулированные критерии выплат медикам. По словам главы государства, "все должно быть понятно и прозрачно".
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Путин отметил, что меньше вопросов к главврачам и главам регионов было бы, если в документе кабмина изначально были прописаны ясные и легко контролируемые принципы по выплатам, передает ТАСС.

Президент поручил кабмину, профильным министерствам, а также регионам обеспечить мониторинг начисления всех выплат.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал работу чиновников по выплатам медикам за работу с больными COVID-19.

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