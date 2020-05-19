Путин поторопил с исполнением мер по дистанционной продаже лекарств

Сейчас работа идет медленно, заявил президент

Работа по дистанционному заказу лекарств идет не так быстро, как хотелось бы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Глава государства отметил, что дистанционный заказ лекарств, которые отпускаются без рецепта – это чувствительный и важный вопрос для людей, особенно лиц пожилого возраста. Видео с совещания публикует ТВЦ.RU.

"Соответствующий указ мною подписан ещё 17 марта. Но мне кажется, все идёт не так быстро, как бы хотелось. Прошу сегодня отдельно остановиться на этом вопросе и отдельно доложить, когда у наших граждан появится, наконец, возможность заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического разрешения, выпущена вся необходимая нормативная база", - заявил президент.

По оценке министра здравоохранения Михаила Мурашко, дистанционная продажа лекарств в России может начаться уже в первых числах июня.

Ранее правительство утвердило правила дистанционной продажи лекарств, согласно которым к торговле допускаются компании, имеющие фармлицензию по розничной торговле лекарственными препаратами и владеющие такой лицензией не менее одного года. При этом аптечная организация должна иметь не менее 10 мест осуществления фармацевтической деятельности. Выдачу лицензий будет осуществлять Росздравнадзор, который будет обязан рассмотреть документы в течение пяти дней.

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