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Путин насчитал 12 миллионов заявок на детские выплаты

16:01
  • вторник
  • 19 мая 2020

Мера оказалась крайне востребованной

Владимир Путин назвал крайне востребованной мерой дополнительные выплаты на детей от 3 до 16 лет. По состоянию на 18 мая от родителей поступило почти 12 миллионов заявок, сообщил президент России.
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"11 мая было принято решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то есть 15 включительно. Эта мера оказалась крайне востребованной. По состоянию на 18 мая от родителей через портал "Госуслуги" поступило заявление на выдачу единовременной выплаты почти на 12 миллионов детей", - сказал Путин на совещании по реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Российский лидер отметил: если учитывать и взрослых членов семей, то эта мера поддержки коснется более 50 миллионов россиян. Путин напомнил, что даже в нынешних непростых условиях власти нашли возможность выделить на  эти цели 197,2 миллиарда рублей. Кроме того, по его оценке, в общей сложности власти смогут поддержать около 5 миллионов детей от рождения до трехлетнего возраста.

Президент потребовал доложить, как на практике обстоят дела с выплатами. Путин признал, что, в частности, портал "Госуслуги" в последнее время наладил свою работу должным образом. Глава государства попросил уточнить, сколько заявлений граждан уже обработано и какие новые сервисы планируется запустить.

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