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Путин рассказал о реализации нацпроектов

16:07
  • вторник
  • 19 мая 2020

Не все они будут реализованы в 2020 году

Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин также отметил, что инфляция в России немного замедляется, а российская валюта стала укрепляться.

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