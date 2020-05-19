Путин рассказал о реализации нацпроектов

Не все они будут реализованы в 2020 году

Не все нацпроекты получится реализовать в этом году, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

"Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо", - приводит слова главы государства РИА Новости.

Путин также отметил, что инфляция в России немного замедляется, а российская валюта стала укрепляться.

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