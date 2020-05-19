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Россиянка обнаружила странное существо в банке консервов (видео)

16:24
  • вторник
  • 19 мая 2020

Максимально неприятное

Женщина из города Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ) обнаружила в банке консервированной рыбы странное существо.

Как сообщает агентство URA.RU, местная жительница купила кильку в томате в магазине "Магнит". Дома, открыв банку, она увидела непонятное членистоногое животное. Существо помыли и записали на видео.

"Что это вообще? Вот это, я так понимаю, глазик, вот в таком он панцире. Мерзость. <...> Килька не самая дешевая, но такое чудовище там было", - поделилась своими эмоциями жительница Ноябрьска.

В комментариях предположили, что это морской таракан, изопод или паразитическое ракообразное семейства Cymothoidae. Другие принялись шутить.

"Мезозой. Возвращение", - констатировал Радик Родионов.

"Зато 100 % морепродукты", - написал Борис Соболев.

В музей доисторической живности не надо ходить", - отметила Лиличка Иванова.

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