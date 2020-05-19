Путин поздравил поборовшего коронавирус Мишустина

Премьер приступил к работе в полном объеме

Михаил Мишустин может в полном объеме приступить к работе. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра с этим событием, отметив, что Мишустин "поборол заразу".

"Хочу поздравить вас, Михаил Владимирович, с тем, что вы наконец избавились от этого вируса. Последние несколько тестов, как мне врачи сказали, отрицательные, так что вы можете в полном объеме приступить к работе - хотя вы и работали, несмотря на болезнь", — сказал Путин на совещании с кабинетом министров.

30 апреля Михаил Мишустин сообщил о положительном тесте на коронавирус. Премьер отправился на лечение в одну из клиник, а временно исполняющим обязанности главы правительства был назначен вице-премьер Андрей Белоусов. 19 мая Владимир Путин признал утратившим силу указ от 30 апреля и вернул Мишустину обязанности премьера.

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