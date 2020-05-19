В Москве снизилось число нарушений режима самоизоляции

В мае их на 25% меньше, чем было в апреле

Москвичи стали усерднее соблюдать режим самоизоляции. В мае среднесуточное число нарушений оказалось примерно на 25% ниже, чем в апреле, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Москвичи, которые пока еще не вернулись к трудовой деятельности, соблюдают режим самоизоляции дисциплинировано. Мы все реже фиксируем случаи нахождения на улице без разрешенных указом мэра оснований, за прошедший день в Москве было установлено 885 случаев", - цитирует Данчикова ТАСС.

По данным руководителя Главконтроля, всего за период действия режима повышенной готовности в Москве было установлено свыше 54 тысяч нарушений.

Данчиков отметил, что коэффициент самоизоляции в Москве 19 мая, по данным "Яндекса", достиг рекордно низкого значения в 2,0 балла. Однако это объясняется тем, что многие строительные и промышленные предприятия возобновили работу.

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