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Челябинские водители скорых получили доплаты за перевозку больных с COVID-19

17:47
  • вторник
  • 19 мая 2020

Сумма составляет 25 тысяч рублей

Водителям скорой медицинской помощи в Челябинске, которые перевозили больных с подтвержденным COVID-19, доначислены выплаты до 25 тысяч рублей. Перерасчет произведен в соответствии изменениями в постановлении правительства, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
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"Право на федеральные выплаты (25 тысяч рублей) имеют водители "ковидных" бригад, которые привлекаются для оказания помощи пациентам с подтвержденным статусом. В настоящее время с учетом внесенных изменений в постановление правительства РФ 484 (где убраны слова: "за фактически отработанное время") всем водителям "ковидных" бригад доначислены суммы до 25 тысяч рублей на руки безотносительно рабочего времени", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее челябинские водители скорой помощи пожаловались, что не получили полагающиеся доплаты. Утверждалось, что за апрель кто-то получил 2-4 тысячи рублей, другие - 15 или 17, вместо 25  25 тысяч. 19 мая водители 5-й подстанции записали видеообращение к властям, где просят выплатить им деньги.

В региональном минздраве уточнили, что "ковидные" бригады закреплены приказом "Станции скорой медицинской помощи". Водители других бригад - линейных, кардио, психиатрических, педиатрических - также при оказании медпомощи теоретически могут столкнуться с пациентом с CODID. Они отнесены к группе риска заражения. Таким водителям начисляется 6500 рублей, если диагноз подтвердился, и 3 тысячи рублей - в случае неподтвержденного диагноза.

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