Показатели растут

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что российская экономика начала восстанавливаться. Это, по словам министра, показывают последние цифры.

"У нас ограничения снимаются, мы это видим по принятым решениям в промышленности, в строительстве и в сельском хозяйстве", - приводит слова Решетникова "Известия".

О восстановлении экономики страны также заявил глава Сбербанка Герман Греф. "В целом, все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности", — приводит его слова РИА Новости.

Во вторник Владимир Путин обратился к теме реализации национальных проектов. Президент сообщил, что по целому ряду объективных обстоятельств их исполнение не удастся завершить в текущем году, они будут отложены. При этом, по словам главы государства, неистраченными ресурсами важно распорядиться грамотно и направить их на самое необходимое.

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