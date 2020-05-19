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Российская экономика начала восстанавливаться

17:48
  • вторник
  • 19 мая 2020

Показатели растут

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что российская экономика начала восстанавливаться. Это, по словам министра, показывают последние цифры.

"У нас ограничения снимаются, мы это видим по принятым решениям в промышленности, в строительстве и в сельском хозяйстве", - приводит слова Решетникова "Известия".

О восстановлении экономики страны также заявил глава Сбербанка Герман Греф. "В целом, все индексы после майских праздников показывают уже некоторое восстановление активности", — приводит его слова РИА Новости.

Во вторник Владимир Путин обратился к теме реализации национальных проектов. Президент сообщил, что по целому ряду объективных обстоятельств их исполнение не удастся завершить в текущем году, они будут отложены. При этом, по словам главы государства, неистраченными ресурсами важно распорядиться грамотно и направить их на самое необходимое.

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