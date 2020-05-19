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Возбуждено первое уголовное дело за невыплату компенсаций медикам

18:19
  • вторник
  • 19 мая 2020

СК отреагировал на обращение кубанских врачей

Первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций работающим с больными COVID-19 медикам возбудил Следственный комитет России. Поводом стало видеообращение сотрудников скорой помощи Армавира. Они пожаловались, что не получили обещанных доплат.
Более 120 тысяч работающих с больными COVID-19 медиков получили допвыплаты

"Следственным отделом по городу Армавиру … по результатам доследственной проверки о невыплате медицинским работникам стимулирующих выплат за особые условия труда в период распространения коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по статье "Халатность"", - говорится в сообщении ведомства.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с распространение коронавирусной инфекции, были введены по распоряжению Владимира Путина. 19 мая президент раскритиковал кабмин: он подчеркнул, что правительство недостаточно ясно сформулировало принципы начисления компенсаций.

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